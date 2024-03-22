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В СМИ раскрыли, чем Франции грозит вступление в конфликт на Украине

InfoBRICS: армия Франции не имеет ни одного шанса против Вооруженных сил России

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Jerome Delay/AP

Армия Франции, которую могут направить на Украину, не имеет ни одного шанса против Вооруженных сил России из-за нехватки сил и личного состава. Об этом заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в материале для издания InfoBRICS.

«Маловероятно, что Франция действительно готова к затяжному конфликту в ЕС. Ни одна европейская страна сейчас не располагает достаточной военной мощью, чтобы открыто противостоять Москве. Превосходство России в этой сфере является неопровержимым фактом», — пишет Лейрос.

Аналитик отмечает, что появление французских солдат на Украине будет означать объявление войны России, а это станет поводом наносить удары по любой точке дислокации французской армии.

Лейрос добавил, что существует вероятность того, что Франция действительно может пойти на самоубийственный шаг и направить войска, поддавшись собственной пропаганде.

До этого полковник Мишель Гойя, известный французский военный эксперт, выразил сомнения в возможности и целесообразности отправки французского контингента на Украину.

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.

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Операция на Украине
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