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Кремль прокомментировал возможное ограничение импорта в Евросоюзе зерновых

Песков назвал ограничение импорта в ЕС зерновых недобросовестной конкуренцией

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MGIMO360 TV/YouTube

Предложение об ограничении импорта в Европейский союз зерновых и масличных из России и Белоруссии — это еще один ярко выраженный пример недобросовестной конкуренции. Таким мнением с журналистами в ходе брифинга поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его мнению, от возможного ограничения пострадает потребитель в Европе, поскольку у России есть много альтернативных направлений для поставок.

«Специалисты должны считать, как там будут количественные перетоки, насколько они смогут компенсировать эти де-факто запретительные меры. Это еще один ярко выраженный пример недобросовестной конкуренции», — сказал Песков.

До этого в ЕС заявили, что ограничения на импорт зерновых из РФ не затронут торговлю страны с третьими странами, включая транзит продовольствия через территорию союза.

22 марта стало известно, что проходящий в Брюсселе двухдневный саммит Европейского союза постановил поднять тарифы на сельхозпродукцию из России.

Ранее в МИД России отреагировали на планы ЕС по тарифам на российскую сельхозпродукцию.

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