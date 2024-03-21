Россия создала систему, с которой Организация Североатлантического договора (НАТО) в потенциальной гонке вооружений не сможет соревноваться. Такое мнение выразил бывший разведчик Вооруженных сил Соединенных Штатов Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Россия построила военную промышленность, которая превосходит НАТО. Смешно, когда люди говорят, что альянс расширяется: приняли Финляндию и Швецию. Ответ России на это: хорошо, мы создадим 40 новых дивизий, дюжину новых бригад — шах и мат», — заявил Риттер.

19 марта Риттер заявил, что результаты выборов президента России показали, что жители РФ верят в своего лидера и ту систему, которая сложилась в государстве для его развития.

До этого бывший разведчик сказал, что власти Соединенных Штатов пытаются выйти из конфликта на Украине, о чем говорят недавние кадровые решения администрации американского президента Джо Байдена.

Также Риттер заявлял, что продолжение военного конфликта угрожает Украине новыми территориальными потерями, включая Одессу, Харьков и Днепропетровск (переименован украинскими властями в Днепр).

Ранее в США признали мрачный сценарий будущего Украины.