Эксперт: олимпийское перемирие — соломинка, за которую хватается Запад

Запад понимает, что Россия просто так не пойдет ни на какие договоренности. Тем не менее пытается воспользоваться любыми возможностями, чтобы поправить положение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил военный эксперт, политолог Евгений Михайлов, комментируя предложение президента Франции Эммануэля Макрона установить режим прекращения огня на Украине во время Олимпийских игр в Париже.

«Нас часто обманывали. И об этом говорил Владимир Путин. Были попытки договориться, но противники нарушили соглашения. Поэтому сейчас диалог может быть возможен только на условиях России, только при соблюдении действительно жестких правил игры на международной арене. Правильно президент сказал: нам не нужно перемирие на год-два, чтобы ВСУ накопили силы», — отметил Михайлов.

Он выразил уверенность, что Запад воспользуется олимпийским перемирием для накачки ВСУ оружием.

17 марта Макрон заявил, что Франция предложит России установить режим прекращения огня на период Олимпийских игр в Париже.

В ответ на инициативу Макрона о перемирии на Украине официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила ему прекратить поставки вооружений Киеву.

Комментируя слова французского лидера, президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская сторона готова рассмотреть любые вопросы, но планирует действовать исходя из собственных интересов и складывающейся ситуации.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.