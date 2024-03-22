Кремль прокомментировал победу Путина на выборах президента РФ в США, Латвии и Эстонии

Владимир Путин победил на выборах президента России за рубежом, поскольку там живут российские граждане. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Там живут наши граждане, которые использовали свой голос на этом голосовании. Большинство проголосовало за Путина», — сказал он.

Путин победил на голосовании в США (56,82%), Эстонии (75,22%) и в Латвии (70,6%).

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин победил на выборах главы государства, которые проводились в течение трех дней с 15 по 17 марта. По данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, он набрал 87,28% голосов при подведении окончательных итогов голосования.

Подробнее о том, как проходило голосование и как каждый из кандидатов отреагировал на свой результат, читайте в материале «Газеты.Ru».

После окончания выборов, днем 18 марта Путин провел очную встречу с Николаем Харитоновым, Владиславом Даванковым и Леонидом Слуцким. Действующий глава государства указал на то, что у каждого из них общие цели и это «очевидная вещь».

Ранее уровень доверия россиян Путину превысил 80%.