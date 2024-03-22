В Кремле ответили на призывы США к Украине прекратить обстрелы энергообъектов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призыв США к Украине прекратить атаки на энергетические объекты РФ — это дело Соединенных Штатов, но лучше бы они призвали украинские власти отказаться от террористических актов по мирным объектам. Об этом он сказал в ходе брифинга.

«Это дело Соединенных Штатов. Мы предпочли бы, чтобы Соединенные Штаты призвали киевский режим вообще отказаться от своей сути, от своей террористической активности в отношении прежде всего мирных социальных объектов, жилых домов», — сказал Песков.

До этого Песков сообщил, что проводимая Россией спецоперация по факту стала для нее войной после того, как в конфликте начал участвовать коллективный Запад. Песков также ответил на вопрос о том, что ранее за характеристику специальной военной операции (СВО) как войны некоторые россияне были привлечены к ответственности. По его словам, пацифисты использовали слово «война» в абсолютно ином контексте.

Ранее Песков рассказал о принципах, по которым Путин создает новый кабмин.