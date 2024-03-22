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Песков рассказал, что имел в виду под освобождением регионов РФ

Песков: нужно освобождать новые российские регионы и обезопасить граждан

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал, что имел в виду, говоря о необходимости обезопасить людей в регионах России.

В ответ на вопрос журналиста, имел ли он в виду Белгородскую, Курскую области, когда говорил об оккупации российских регионов «киевским режимом», Песков заявил, что говорил о новых регионах РФ.

«Вы уже слышали заявление министерства обороны. Попытки вторжения диверсионных групп (на территорию РФ. — «Газета.Ru») ... были. Подавляющее большинство из них ... были купированы еще на приближении ... к нашей государственной границе. Поэтому там, конечно, об этом речь не идет. А наши новые регионы, да, там еще надо ... выходить на границы, надо освобождать территорию, отодвигать врага с тем, чтобы обезопасить наших граждан», — пояснил Песков.

До этого Песков говорил, что Россия не может допустить существование государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать Крым.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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