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Молдавия надеется в 2024 году начать переговоры с Евросоюзом о вступлении

Вице-премьер Молдавии Герасимова: надеемся на переговоры по ЕС в 2024 году

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова заявила, что республика надеется уже в 2024 года начать переговоры по вступлению в Евросоюз. Соответствующее заявление она сделала на брифинге в пятницу, ее слова приводит ТАСС.

«Мы приветствуем решение Евросовета и ожидаем скорейшего установления переговорных рамок и проведения в самое ближайшее время первой межправительственной комиссии, которая даст официальный запуск начала переговоров», — отметила она, выразив надежду на то, что страна сможет стать полноправным членом блока к концу десятилетия.

До этого сообщалось, что участники саммита стран Евросоюза на назвали сроков начала переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдавии, ограничившись одобрением их движения по этому пути.

В заявлении о расширении ЕС сказано, что саммит «приветствует прогресс Украины и Молдавии в продвижении необходимых реформ на пути в ЕС». Кроме того, Совету ЕС на уровне глав МИД поручили в ближайшее время «утвердить мандат для переговоров с этими странами», а также «продолжать работу на этом пути». Конкретные сроки начала переговоров в тексте заявления не называются.

Ранее парламент Молдавии принял декларацию о поддержке курса на интеграцию с Евросоюзом.

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