Парламент Молдавии принял декларацию о поддержке курса на интеграцию с Евросоюзом

В Молдавии депутаты правящей «Партии действия и солидарности» (ПДС) приняли декларацию о поддержке курса властей страны на интеграцию в Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС.

Депутаты призвали политические силы и общество к единству и солидарности в вопросе интеграции и присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу. Движение в этом направлении названо в декларации соответствующим «национальным интересам и стратегической цели» страны. Документ зачитал с трибуны парламента депутат ПДС Оазу Нантой.

За принятие декларации проголосовали 54 депутата от правящей партии. Оппозиционный «Блок коммунистов и социалистов» в голосовании и обсуждении не участвовал, покинув зал заседаний в знак протеста. Всего в парламенте Молдавии 101 депутат.

21 марта опрос показал, что 56% респондентов не верят, что Молдавия сможет станет членом Евросоюза до 2030 года,

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