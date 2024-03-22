В Кремле заявили, что СВО стала войной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине переросла в войну из-за действий стран Запада. Его слова приводит aif.ru.

«Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной», — сказал Песков.

Он отметил, что убежден в этом, и добавил, что данный факт должен понимать каждый «для внутренней мобилизации».

До этого заместитель главы министерства иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью kp.ru, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину, заявил, что Россия не советует кому-либо проверять опытным путем готовность Москвы к адекватному и жесткому ответу. Он добавил, что если страны Североатлантического альянса открыто зайдут на Украину, индивидуально или в составе коалиции, то это кратно увеличит риски прямого конфликта НАТО с РФ.

Также Песков предупредил страны Запада, в частности Францию, что отправка любого иностранного военного контингента на Украину чревата серьезными последствиями.

Ранее главком ВСУ Сырский провел переговоры с начальником штаба ВС Франции Тьери Бюркаром.