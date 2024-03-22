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Эксперт допустил, что Макрон скрывает за грозной риторикой мысли о переговорах

Политолог Бовт: Макрон претендует на место за столом переговоров по Украине

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Ludovic Marin/Pool via Reuters

Политолог Георгий Бовт в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО в помощь Киеву. Эксперт допустил, что, занимая агрессивную позицию по отношению к России, Макрон может гипотетически претендовать на некое место за столом переговоров по Украине.

«У него осталось три года на посту президента, до 2027-го. За это время он, наверное, хочет вписать себя в историю как то ли миротворца, то ли победителя России, то ли замирителя Москвы и Киева. Пока эта роль непонятна, но Макрон, во всяком случае, проявляет инициативу», — отметил Бовт.

Он добавил, что воинственная риторика Макрона объясняется и неудачами с внешней политикой, в частности, речь об Африке.

В конце февраля Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи Киеву «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил страны Запада, в частности Францию, что отправка любого иностранного военного контингента на Украину чревата серьезными последствиями.

Ранее Макрон сделал неожиданное заявление об Украине в частной беседе.

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