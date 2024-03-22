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Зеленский раскритиковал Европу за темпы поставок боеприпасов

Зеленский посчитал проблемы ВСУ с боеприпасами позором для Европы

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к саммиту глав Европейского союза (ЕС) призвал к увеличению военной помощи, раскритиковав темпы передачи боеприпасов. Об этом пишет Tagesschau.

«К сожалению, использование нашими солдатами артиллерии на передовой — позор для Европы в том смысле, что она может сделать больше. Важно доказать это сейчас», — сказал Зеленский.

До этого заместитель главы министерства обороны Иван Гаврилюк заявлял, что на Украине ощущается острый дефицит запасов боеприпасов ряда номенклатур и F-16, которые «повысят возможности сил обороны Украины на земле». Кроме того, армия Украины остро нуждается в средствах противовоздушной обороны (ПВО), самолетах, ракетах дальнего радиуса действия, снарядах, особенно калибра 155 мм, и современных системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В конце января агентство Bloomberg писало, что ВСУ испытывают снарядный голод из-за нехватки боеприпасов для артиллерии и ракет для противовоздушной обороны, поскольку США и Европейский союз притормозили с поставками.

Ранее Евросоюз решил ускорить военную помощь Украине.

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