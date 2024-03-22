Евросоюз решил ускорить военную помощь Украине

Страны Евросоюза выразили намерение ускорить военную помощь Украине. Об этом говорится в документе, принятом на саммите стран ЕС в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

«В этот критический момент Европейский Союз и государства-члены ускорят и активизируют доставку всей необходимой военной помощи», — говорится в документе по итогам встречи в верхах.

Кроме того, лидеры стран ЕС заявили о продолжении поддержки Украины «так долго, как потребуется». В документе приветствуются недавние инициативы по поставке Киеву оружия и боеприпасов, которые позволят выполнить ранее данное обязательство ЕС о поставке на Украину 1 млн артиллерийских снарядов.

Двухдневный саммит Евросоюза стартовал в четверг, 21 марта, в Брюсселе. В официальной повестке мероприятия — вопросы повышения обороноспособности Евросоюза, а также кризисы на Украине и Ближнем Востоке.

21 марта лидеры Евросоюза призвали к перемирию в секторе Газа впервые с начала конфликта.

В тот же день генсек ООН призвал избегать двойных стандартов в вопросах конфликтов.

Ранее в Европе заявили, что не будут умирать за Донбасс.