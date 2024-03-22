В США рассказали о причинах высказываний Макрона об украинском конфликте

Направленные против России заявления президента Франции Эммануэля Макрона на самом деле свидетельствуют о его страхе перед возможным приходом к власти в США Дональда Трампа и сокращении поддержки Украины. Такое мнение в соцсети Х (ранее Twitter) выразил эксперт аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман.

По его словам, некоторые из последних поступков Макрона говорят о тревоге из-за трех факторов. Первый — линия фронта на Украине может сдвинуться не в пользу Запада. Второй — возможное прекращение поддержки Украины со стороны США в случае избрания Трампа на пост президента. Третий, как следствие — «Запад шагает к катастрофическому поражению».

Рахман полагает, что Макрон пытается обратить внимание лидеров европейских стран на проблемы безопасности ЕС с целью заставить их больше полагаться на себя. В этом смысле президента Франции, вероятно, наиболее беспокоит канцлер ФРГ Олаф Шольц, который не готов вести Германию вперед без военной поддержки США.

17 марта сообщалось, что Макрон не исключил проведение Францией наземных операций против РФ на Украине.

21 марта Макрон в частной беседе заявил, что Украине осталось недолго.

Ранее глава генштаба Франции подтвердил, что помощь Киеву «может пойти дальше поставок оружия».