Европейский союз тайно требует введения санкций против России в качестве своеобразной «платы» за европейскую интеграцию Боснии и Герцеговины. Об этом газете «Известия» заявил глава парламента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Ненад Стевандич.

Спикер парламента сербской части страны пояснил, что в ЕС опасаются проблем в связи с идеей вступления БиГ в европейское объединение, так как Республика Сербская не позволит стране вводить против Москвы санкции.

«Я думаю, что они даже больше, чем мы, боятся, что мы не войдем в ЕС. Россия благодарна за то, что мы не присоединились к антироссийским санкциям, но при этом нас никогда не призывали отвернуться от Европы или от каких-то других наших решений. В России существует полное понимание, что мы находимся в европейском контексте и окружены странами НАТО», — заявил Стевандич.

Он пояснил, что БиГ настроена положительно на вступление в ЕС в целом, так как это помогло бы развитию страны — однако в стране хотят оградиться от современной повестки и необходимости вводить санкции против России. Стевандич добавил, что политическое сотрудничество с Россией приносит благо как Республике Сербской, так и всей Боснии и Герцеговине в целом.

До этого стало известно, что Евросоюз начнет переговоры о членстве Боснии и Герцеговины.

Ранее стало известно о возможном расширении ЕС на девять государств.