ЕС пока не сможет передать Украине российские замороженные активы

Лидеры стран Европейского союза на прошедшем саммите объединения не приняли решение о передаче Украине российских замороженных активов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоговое заявление саммита.

«Саммит ЕС рассмотрел прогресс по дальнейшим конкретным шагам в направлении перенаправления доходов от замороженных активов России на нужды Украины, включая возможную военную поддержку. Саммит призвал Совет ЕС продолжить работу над последними предложениями Еврокомиссии и верховного представителя ЕС», — указано в итоговом заявлении.

Идея использовать для передаче Украине проценты дохода с российских активов, замороженных в Европе, принадлежит главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю.

До этого Соединенные Штаты предложили странам «Большой семерки» (G7) сформировать механизм выпуска гособлигаций на сумму как минимум $50 млрд для помощи Украине с использованием заблокированных российских активов.

Ранее в ЕС предупредили о финансовом кризисе из-за исков России к Euroclear.