Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лидеры Евросоюза призвали к перемирию в секторе Газа впервые с начала конфликта

Лидеры ЕС впервые с начала конфликта призвали к прекращению огня в секторе Газа

close
100%
Athit Perawongmetha/Reuters

Лидеры Европейского союза согласовали призыв к прекращению огня в секторе Газа впервые с начала боевых действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление саммита Евросоюза по Ближнему Востоку.

В документе говорится, что этот призыв должен привести к продолжительному перемирию, освобождению всех заложников без предварительных условий и предоставлению гуманитарного доступа в анклав.

21 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что будет ошибкой, если Израиль проведет наземную операцию в городе Рафах. Он подчеркнул, что Вашингтон не может поддержать такой шаг.

Он также сообщил, что Соединенные Штаты представили в Совет Безопасности ООН проект резолюции, призывающей к немедленному прекращению огня и освобождению заложников.

Рафах — самый южный населенный пункт палестинского анклава, куда с началом палестинско-израильской войны бежали жители Газы и других городов на севере анклава.

Ранее Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования в секторе Газа.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами