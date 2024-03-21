Лидеры Евросоюза призвали к перемирию в секторе Газа впервые с начала конфликта

Лидеры Европейского союза согласовали призыв к прекращению огня в секторе Газа впервые с начала боевых действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление саммита Евросоюза по Ближнему Востоку.

В документе говорится, что этот призыв должен привести к продолжительному перемирию, освобождению всех заложников без предварительных условий и предоставлению гуманитарного доступа в анклав.

21 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что будет ошибкой, если Израиль проведет наземную операцию в городе Рафах. Он подчеркнул, что Вашингтон не может поддержать такой шаг.

Он также сообщил, что Соединенные Штаты представили в Совет Безопасности ООН проект резолюции, призывающей к немедленному прекращению огня и освобождению заложников.

Рафах — самый южный населенный пункт палестинского анклава, куда с началом палестинско-израильской войны бежали жители Газы и других городов на севере анклава.

Ранее Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования в секторе Газа.