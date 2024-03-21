Москалькова высказалась насчет разрыва Эстонией договора помощи с Россией

Разрыв Эстонией договора правовой помощи с Россией дискриминирует россиян в этой стране. Об этом в своем Telegram-канале заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Расторжение договора в первую очередь коснется 67 тыс. граждан России, проживающих на территории республики. Рассматриваю этот шаг как проявление политики дискриминации и сегрегации наших граждан», — пишет Москалькова.

Омбудсмен добавила, что она и ее ведомство предпримут все возможные усилия для того, чтобы обеспечить защиту прав россиян в Эстонии.

До этого Эстония утвердила денонсацию договора о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах с Российской Федерацией.

Эстонские власти решили, что подобное решение не будет исключать дальнейшего сотрудничества с российской стороной по уголовным делам.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас описала свои действия как политический суицид.