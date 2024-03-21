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Евросоюз начнет переговоры о членстве Боснии и Герцеговины

Мишель: ЕС согласился начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины

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Johanna Geron/Reuters

Главы государств и правительств Евросоюза согласились начать переговоры о членстве в объединении Боснии и Герцеговины (БиГ). Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на своей странице в соцсети Х.

«Европейский совет только что решил начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины. Поздравляем! Ваше место в нашей европейской семье», — написал он.

Сегодняшнее решение является ключевым шагом вперед на пути БиГ в ЕС, отметил глава Евросовета и добавил, что теперь работа должна продолжаться, чтобы Босния и Герцеговина стабильно развивалась, как того хочет ее народ.

12 марта ЕК рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о членстве с Боснией и Герцеговиной.

До этого сообщалось, что вмешательство Запада во внутренние дела БиГ осложнило обстановку внутри страны и ее энтитета, Республики Сербской.

Ранее стало известно о возможном расширении ЕС на девять государств.

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