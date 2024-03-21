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Журналист рассказал, что США помешали переговорам по Украине несколько месяцев назад

Херш: диалог по Украине могли начать месяцы назад, но помешали угрозы США

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Global Look Press

Диалог о завершении российско-украинского конфликта мог начаться несколько месяцев назад, но Соединенные Штаты пригрозили президенту Украины Владимиру Зеленскому лишением финансирования. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш, передает РИА Новости.

«Мы были на пороге начала переговоров несколько месяцев назад. Но руководство США предъявило Зеленскому ультиматум: «Никаких переговоров или урегулирования, иначе мы не поддержим ваше правительство $45 млрд невоенных средств, которые Украина получает ежегодно», — заявил он.

Также Херш добавил, что в разведсообществе Соединенных Штатов понимают, что у Киева мало шансов на победу в конфликте с Москвой.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 21 марта в интервью испанской газете El País заявил, что Киев считает невозможным завершение конфликта военным путем.

В свою очередь, обозреватель из американского журнала National Interest Харрисон Касс сказал, что Украине необходимо как можно скорее приступить к переговорам с Россией, так как в противном случае ее позиции могут ослабеть из-за отсутствия поддержки со стороны США.

Ранее в Польше раскрыли, кто разрешит конфликт на Украине.

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