Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью aif.ru рассказал, как в его семье происходит общение с близкими с Украины.

Пресс-секретарь российского президента рассказал, что общение его жены Татьяны Навки с ее украинскими подругами в определенный момент оборвалось, но восстановилось после того, как те переехали в Европу.

«Они снова вернулись к своей 40-летней дружбе. Это опыт моей семьи», — указал он.

В декабре российская фигуристка Татьяна Навка рассказала, как в 1991 году уехала в США.

До этого Дмитрий Песков заявлял, что российские спецслужбы давно в курсе, что «люди НАТО» в том или ином виде присутствуют на Украине. При этом в Госдуме назвали присутствие военных НАТО на Украине переходом «красных линий».

В Белом доме сделали заявление о Владимире Путине после его победы на президентских выборах.