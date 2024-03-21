В США одобрили санкции против лиц, обслуживающих Крымский мост

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США утвердил законопроект, согласно которому администрация страны должна ввести санкции против лиц, которые занимаются обслуживанием Крымского моста, передает ТАСС.

Инициатива был представлена накануне конгрессменом-демократом от штата Нью-Йорк Грегори Миксом. В ней говорится о необходимости ввести санкции в отношении любого иностранного лица, которое сознательно участвовало в строительстве, обслуживании или ремонте тоннеля или моста, который соединяет материковую часть России с Крымским полуостровом.

Далее законопроект будет рассмотрен полным составом Палатой представителей.

На прошлой неделе глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что присоединение Крыма к Российской Федерации сорвало планы США разместить в регионе корабли 6-го (Средиземноморского) флота военно-морских сил страны.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал «снести чертов мост, соединяющий Крым с Россией».