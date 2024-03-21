Эксперт: использование ЕС российских активов приведет к опасным последствиям

Использование Евросоюзом замороженных российских активов для поддержки Киева может создать опасный правовой прецедент. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал германский политолог Александр Рар. По его словам, ЕС будет максимально оттягивать это решение. Однако, у европейских политиков Украина вызывает много эмоций, поэтому они способны на иррациональные решения, считает эксперт.

«Венгрия — единственная страна, которая официально выступает против этого. Однако ряд других государств, в том числе Германия, понимают, что с правовой точки зрения использование иностранных активов без согласия их владельца может вызвать проблемы. Многие эксперты в ЕС также говорят, что подобный шаг опасен», — отметил Рар.

Он добавил, что европейцы опасаются не только заморозки, но и конфискации западных средств Россией.

21 марта Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) (DW) со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата сообщило, что предложение Европейской Комиссии по конфискации доходов от замороженных российских активов в поддержку Украины вряд ли будет одобрено на саммите лидеров Евросоюза, который пройдет 21-22 марта в Брюсселе.

Источник отметил, что против подобного выступает Венгрия, руководство которой считает, что деньги должны быть направлены на что угодно, но не на оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Венгрии заявили, что не будут отправлять оружие на Украину.