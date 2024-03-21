Киев решил распустить Запорожский областной совет

Депутаты Верховной рады поддержали решение о роспуске Запорожского областного совета. Об этом сообщил украинский телеканал «Прямой».

«Запорожский областной совет временно распустили, а его полномочия передали Запорожской областной военной администрации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение поддержали 236 депутатов.

Глава назначенной украинскими властями военной администрации региона Иван Федоров в своем Telegram-канале написал о том, что Верховная рада Украины приняла решение о передаче полномочий Запорожского областного совета Запорожской областной военной администрации на период военного положения. По его словам, с 24 февраля 2022 года полномочия областного совета были ограничены и за два года им не принято ни одного решения.

До этого ЦИК Украины постановил, что после завершения своего президентского срока Владимир Зеленский останется легитимен на посту главы государства. Украинский центризбирком сослался на конституцию страны, в которой указаны все случаи по которым президент прекращает свои полномочия.

Ранее в Запорожской области разрушили объекты инфраструктуры.