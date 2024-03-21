МИД России пообещал ответить на высылку дипломата из Словении

Российская сторона собирается ответить на высылку сотрудника своего посольства в Словении. Информацию об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на российское внешнеполитическое ведомство.

«Ответим», — прокомментировали в МИД РФ произошедшее событие.

21 марта Словения объявила сотрудника российской дипломатической миссии в стране нежелательной персоной.

До этого посол России в Молдавии Олег Васнецов получил уведомление, что один из сотрудников дипмиссии объявлен персоной нон грата. Этот дипломат должен в ближайшее время покинуть территорию Молдавии. Министерство иностранных дел Молдавии вызвало Васнецова из-за проведения в Приднестровской Молдавской республике (ПМР) голосования на выборах президента РФ, «вопреки позиции молдавских властей». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что недружественные действия Кишинева, в числе которых высылка российского дипломата, не останутся без ответа.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров поправил переводчицу, которая использовала слово «приятель» вместо «друг».