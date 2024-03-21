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Хуситы не будут нападать на суда России и КНР в Красном море

Bloomberg: РФ и КНР согласовали с хуситами проход судов через Красное море

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Российская Федерация и КНР достигли договоренности с хуситами в Йемене о том, что их суда могут ходить через Аденский залив и Красное море, не опасаясь нападений. Об этом сообщает Bloomberg.

«Базирующиеся в Йемене хуситы заявили КНР и РФ, что их суда могут ходить через Красное море и Аденский залив и не подвергаться нападению», — сказано в сообщении.

21 марта бортовой вертолет немецкого фрегата «Гессен» обнаружил и уничтожил беспилотный летательный аппарат, запущенный йеменским мятежным движением хуситов «Ансар Аллах».

19 марта судам под флагом Соединенных Штатов рекомендовали отключать AIS-транспондеры из-за хуситов, которые пообещали атаковать любые связанные с США суда и корабли в Красном и Аравийском морях.

До этого йеменские повстанцы из движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по израильскому городу Эйлат.

Ранее сообщалось, что Норвегия втайне обсудила с йеменскими хуситами ситуацию в Красном море.

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