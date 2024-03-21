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Стало известно, что говорили Меркель и Саркози о вступлении Украины в НАТО

Рокетт: Саркози и Меркель предупреждали о безумии при вступлении Украины в НАТО

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Global Look Press

Главный редактор журнала Figaro Magazine Гийом Рокетт в эфире телеканала LCI заявил, что вступление Украины в НАТО плохо закончится для мира.

«Николя Саркози и Ангела Меркель еще в 2008 году предупреждали президента США, что содействие членству Украины в НАТО безумие, поскольку Россия воспримет это как провокацию и может ввести войска на Украину», — поделился Рокетт.

Он задался вопросом, не стоило ли Украине остаться более нейтральной. Он также указал на раскол внутри Украины из-за стремления Киева присоединиться к Североатлантическому альянсу.

До этого глава военного комитета НАТО Роб Бауэр впервые прибыл на Украину. Бауэр примет участие в конференции по безопасности. Глава военного комитета отметил, что рад возможности лично побывать на Украине.

Начальник Главного оперативного управления — первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявлял, что военнослужащие стран НАТО под видом наемников принимают участие в боевых действиях на Украине.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.

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