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Захарова прокомментировала ситуацию с поисками Миддлтон в Британии

Захарова: Лондон ситуацией с Миддлтон покажет якобы лидерство в борьбе с фейками

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лондон использует распространение мировыми СМИ теорий заговора об исчезновении принцессы Уэльской Кейт Миддлтон для того, чтобы продемонстрировать лидерство в борьбе с кампаниями по дезинформации. Ее слова передает РИА Новости.

Захарова предположила, что по прошествии месяца британские власти соберут все публикации подобных теорий по зарубежным СМИ и представят это как доказательство дезинформационной кампании.

«Опять у себя проведут информационную конференцию по борьбе с фейками, не пустят еще нас, как всегда не пускали, и скажут, что они лидеры по борьбе с кампаниями диффамации», — резюмировала Захарова.

До этого бывший профессиональный игрок в крикет Кевин Питерсен, который проживает рядом с Кейт Миддлтон, рассказал, когда видел принцессу в последний раз.

Ранее Захарова призвала посла США в России прекратить врать.

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