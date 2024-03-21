Мэр Вологды уходит в отставку

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что мэр Вологды Сергей Воропанов принял решение уйти в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сергей Александрович Воропанов, мэр Вологды, принял решение оставить пост мэра. Мы с уважением относимся к этому шагу. Но при этом Сергей Александрович останется в нашей команде в другом качестве», — поделился Филимонов.

Он порекомендовал жителям Вологды и депутатам городской думы рассмотреть кандидатуру Андрея Накрошаева. До сентября он будет исполнять обязанности мэра города. Губернатор подчеркнул, что перед новым мэром буду стоять непростые задачи: реорганизация системы управления ЖКХ, развитие экономики и инфраструктуры города.

До этого мэр Новосибирска Анатолий Локоть официально ушел в отставку 25 января. Локоть ушел в отпуск с 30 декабря 2023 года по 24 января 2024 года с последующим уходом в отставку в связи с переходом на другую работу.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уволил своего заместителя.