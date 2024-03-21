Макрон на саммите ЕС предложит способ увеличения расходов на оборону

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе 21-22 марта предложит увеличение расходов Евросоюза на оборону за счет выпуска облигаций. Об этом сообщает The Financial Times.

По данным издания, анонимный французский высокопоставленный чиновник заявил, что этот вопрос будет поднят для того, чтобы сказать о необходимости инновационных источников финансирования.

При этом во Франции допускают рассмотрение альтернативных вариантов финансирования с учетом необходимости наращивать ВПК стран Европейского союза.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи республике «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

19 марта директор Службы внешнего разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что французские вооруженные силы готовят около двух тысяч военнослужащих для того, чтобы направить их на Украину.

Ранее в Кремле предупредили Францию о негативных последствиях при отправке военных на Украину.