Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Макрон на саммите ЕС предложит способ увеличения расходов на оборону

FT: Макрон предложит выпускать облигации для увеличения расходов ЕС на оборону

close
100%
Petr David Josek/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе 21-22 марта предложит увеличение расходов Евросоюза на оборону за счет выпуска облигаций. Об этом сообщает The Financial Times.

По данным издания, анонимный французский высокопоставленный чиновник заявил, что этот вопрос будет поднят для того, чтобы сказать о необходимости инновационных источников финансирования.

При этом во Франции допускают рассмотрение альтернативных вариантов финансирования с учетом необходимости наращивать ВПК стран Европейского союза.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи республике «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

19 марта директор Службы внешнего разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что французские вооруженные силы готовят около двух тысяч военнослужащих для того, чтобы направить их на Украину.

Ранее в Кремле предупредили Францию о негативных последствиях при отправке военных на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами