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В Совфеде поговоркой отреагировали на ситуацию с украинским зерном в ЕС

Сенатор Пушков: ситуация с зерном говорит о реальном отношении Франции к Украине

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что поддержка Францией идеи Польши по ограничению импорта агропродукции Украины в ЕС отражает собой поговорку «дружба дружбой, а табачок врозь». Свое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

«Макрон все время говорит об отправке войск в Россию, Польша готовит свои вооруженные силы, и Париж, и Варшава клянутся до конца поддерживать Киев, а как дело доходит до зерна — так дружба дружбой, а табачок врозь», — подчеркнул сенатор.

По слова Пушкова, из истории с украинским зерном ценой более миллиарда евро следует, что включение Украины в ЕС, о котором «так любит рассуждать» глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, «в лучшем случае для Киева положено на полку, а скорее всего, почти похоронено даже как идея».

20 марта Европейский парламент (ЕП) решил продлить до 5 июня 2025 года приостановку пошлин и квот на экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины в страны Евросоюза.

Ранее в Польше заявили, что в отношении продуктов питания из РФ могут ввести высокие пошлины.

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