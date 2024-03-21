В Кремле пообещали посмотреть фильм «Позывной «Пассажир»

В Кремле пока не успели оценить фильм «Позывной «Пассажир», снятый по роману Александра Проханова, но в будущем обязательно посмотрят. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Фильм посмотрим», — коротко ответил журналистам официальный представитель Кремля.

Кинолента «Позывной «Пассажир» стартовала в более чем 2 тыс. кинотеатров в РФ, Белоруссии и Узбекистане 14 марта. В премьерный уикенд состоялось более чем 10,8 тыс. сеансов. В фильме рассказывается о событиях, которые разворачивались на Донбассе в 2015 году и послужили предпосылкой для начала специальной военной операции.

Аналитики «Бюллетеня кинопрокатчика» ожидали сборы на уровне фильма «Свидетель», собравшего 14 млн в августе 2023 года. Однако уже перед стартовым уикендом они подняли свои ожидания, дав прогноз на выходные в 30 млн. В итоге фильм превзошел эти прогнозы в два раза.

Ранее Песков заявил о нежелании Кремля оправдываться перед Западом из-за выборов.