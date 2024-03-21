ЦИК предложит изменить избирательное законодательство в России

Центральная избирательная комиссия РФ предложит свои варианты по изменению избирательного законодательства в стране. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в обращении к первому заместителю руководителя партии «Справедливая Россия — за правду» Дмитрию Гусеву, передает РИА Новости.

По ее словам, все предложения, которые поступили от партии, были связаны с изменением законодательства.

«Вам флаг в руки. Но мы свои предложения, конечно, дадим», — сказала глава ЦИК РФ.

Незадолго до этого Памфилова объявила, что Владимир Путин победил на выборах президента России, набрав 87,28% по итогам обработки 100% протоколов. Выборы главы государства состоялись 15—17 марта и проходили также в дистанционном формате.

Помимо Путина, в президентской гонке приняли участие глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (4,32%), вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (3,83%), председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (3,2%).

Ранее в Кремле назвали заявления США о выборах в России «словесной эквилибристикой».