Путин обратился к россиянам после официального утверждения итогов выборов

Владимир Путин обратился к гражданам РФ после обнародования и утверждения Центризбиркомом итогов президентских выборов. Избранного главу государства цитирует РИА Новости.

По словам Путина избирательная кампания стала важной для России и ее граждан, и он намерен использовать в интересах развития страны все предложения кандидатов в президенты.

Также российский лидер выразил благодарность всем россиянам, которые проголосовали на выборах, и подчеркнул, что голос каждого человека имел большое значение.

Кроме того, Путин отметил, что поддержка граждан для него важнее победы.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

15–17 марта в России состоялось голосование на выборах президента РФ, по результатам которого победил действующий глава государства Владимир Путин. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов политик получил 87,28% голосов.

21 марта Центризбирком утвердил результаты выборов, и Путин был официально избран президентом в пятый раз.

Ранее в ЦИК назвали избирательную кампанию на выборах президента РФ очень чистой.