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ЦИК в пятый раз утвердил Путина президентом России

Глава ЦИК Памфилова заявила, что Путин в пятый раз избран президентом России

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kremlin.ru

Центризбирком России официально утвердил итоги президентских выборов на территории страны, проходивших с 15 по 17 марта, по итогам голосования Владимир Путин официально избран в пятый раз главой государства. Об этом на заседании заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС.

«Решение принято всеми членами ЦИК единогласно. [По итогам выборов] президентом России избран Владимир Владимирович Путин», — отметила она.

Во время заседания комиссии стало известно, что члены ЦИК подписали протокол о результатах выборов главы государства. Памфилова во время выступления объявила, что документ был подписан 21 марта в 12.52 по московскому времени.

Владимир Путин избирался президентом России после выборов по решению ЦИК в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах.

Согласно финальным данным, объявленным Центризбиркомом, действующий лидер России набрал 87,28% голосов избирателей. При этом второе место занял кандидат от КПРФ, глава одного из комитетов Госдумы Николай Харитонов.

Третье и четвертое места заняли зампредседателя Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Ни один из партийных кандидатов не набрал 5% на выборах.

Днем 18 марта Владимир Путин проводил очную встречу с Харитоновым, Даванковым и Слуцким. Во время общения действующего президента с кандидатами он выразил уверенность, что, несмотря на разные партии, у них общие цели.

Ранее в Кремле раскрыли, будет ли Путин встречаться с Памфиловой после выборов.

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