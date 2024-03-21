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Политолог: Европа не готова к противостоянию с Россией

Политолог Михайлов: Евросоюз не готов к противостоянию с Россией

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Политолог Евгений Михайлов в интервью Tsargrad.tv не исключил, что Европа готовится к военному противостоянию с Россией. Однако, по его словам, это не может произойти в ближайшее время, поскольку ЕС не готов как в промышленном плане, так и с точки зрения людских ресурсов.

«Периодически та или иная страна говорит о необходимости увеличения и мобресурса, и прочего. Вопрос, есть ли у них столько желающих из местного населения, в этом большая проблема. <...> Франция уже заявила о возможном вхождении ограниченного контингента на Украину, то есть Франция уже мобилизуется в определенном виде. Германия пытается привлекать на службу резервистов и прочее», — сказал Михайлов.

Он подчеркнул, что на фоне попыток ЕС усилить свою промышленность и нарастить человеческий ресурс Россия не будет сидеть сложа руки.

19 марта глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что саммит глав государств Евросоюза, который пройдет 21–22 марта, примет решения о переводе экономики ЕС на военные рельсы. Он подчеркнул, что страны, входящие в объединение, должны тратить больше и закупать больше оружия вместе и более эффективно.

Также глава Евросовета призвал страны ЕС готовиться к войне ради сохранения мира на континенте. Мишель призвал европейские государства серьезно воспринимать Россию как военную угрозу и готовиться к любым сценариям.

Ранее Еврокомиссия признала, что не смогла поставить Киеву 1 млн боеприпасов за год.

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