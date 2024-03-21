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В ЕС намерены обеспечить свой суверенитет с помощью атомной энергетики

Мишель: ЕС использует атомную энергетику для обеспечения своего суверенитета

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Olivier Hoslet/Reuters

В Евросоюзе планируют эксплуатировать атомную энергию, чтобы обеспечить свой суверенитет на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, его цитирует ТАСС.

«ЕС будет использовать атомную энергетику для обеспечения собственного энергетического суверенитета», — сказал политик на открытии международного саммита по атомной энергетике в Брюсселе.

Параллельно руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые призвала к продлению сроков эксплуатации атомных электростанций стран ЕС. До этого Евросоюз последовательно придерживался принципов перехода на «зеленую» энергетику, который сопровождался отключением АЭС в ряде европейских государств.

В феврале бывший председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги заявил, что для продолжения зеленого и цифрового перехода Евросоюзу понадобится €500 миллиардов каждый год. Он отметил, что три основных элемента, на которых в течение долгого времени базировались экономические успехи Евросоюза, — это дешевая энергия из России, высокоприбыльный экспорт в Китай и военная защита Соединенными Штатами, — или полностью исчезли, или оказались поставлены под сомнение.

Ранее в МАГАТЭ заявили о высоких затратах при снижении зависимости от атомной отрасли РФ.

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