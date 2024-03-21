Путина объявили победителем на выборах президента России в США

Действующий глава России Владимир Путин победил по итогам голосования на президентских выборах при подсчете голосов избирателей, проживающих на территории США. Об этом на заседании заявила руководитель ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС.

«Если взять по всем участкам, то за Путина проголосовали в целом в США — 42,23%, а в Вашингтоне, там, где посольство — 63,33%», — отметила она.

При этом Памфилова заверила, что за российского лидера активно голосовали и в других западных странах, где проживают россияне. В пример она привела Германию и Австралию.

«На самом деле те страны, которые считались, что самые недружественные, что больше всего релокантов, в Германии тем не менее за Путина проголосовало 56,82%, а в Австралии — 53,6%», — рассказала глава Центризбиркома.

Она также резюмировала, что Путин одержал победу на голосовании в Эстонии и Латвии. Согласно окончательным данным ЦИК, в этих странах самовыдвиженец и действующий президент набрал 75,22% и 70,6% соответственно. При этом в Армении за Путина проголосовали 54,7% местных граждан России.

Утром 21 марта Памфилова подвела итоги голосования. В результате на выборах президента, проходивших с 15 по 17 марта очно на участках и дистанционно с помощью ДЭГ, победителем был объявлен Владимир Путин. Согласно информации ЦИК, он набрал 87,28% голосов.

Второе место занял Николай Харитонов от КПРФ. Третье — Владислав Даванков от «Новых людей», а четвертое — лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Каждый из трех кандидатов от партий, по данным Центризбиркома, набрал меньше 5% голосов российских избирателей.

Ранее в Кремле раскрыли, будет ли Путин встречаться с Памфиловой после выборов.