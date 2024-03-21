Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь сообщил, что не осведомлен о словах секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который нецензурно исказил имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, Пекин знает, что Киев придает большое значение отношениям с Китаем и ценит усилия дипломата Хуэя. Своим мнением Цзянь поделился на брифинге, его слова приводит РИА Новости.

«Украина придает большое значение китайско-украинским отношениям, высоко ценит «челночное» посредничество спецпредставителя Ли Хуэя», — отметил представитель МИД Китая.

Он добавил, что Китай продолжает играть важную и конструктивную роль для обеспечения мира в рамках украинского конфликта.

До этого Данилов нецензурно исказил имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя в эфире украинского телеканала «Рада».

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