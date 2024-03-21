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Премьер Бельгии назвал разумной идею использовать активы РФ на нужды ВСУ

Премьер Бельгии Де Кроо: ЕС должен отправить доходы от активов РФ на оружие ВСУ

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Yves Herman/Reuters

Странам Евросоюза необходимо направить доходы от российских активов за рубежом на покупку оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), эта стратегия является разумным путем. Такое мнение выразил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо перед международным саммитом по атомной энергетике в Брюсселе, его слова приводит ТАСС.

«Имеющееся предложение по доходам, я думаю, — это разумный путь действий», — отметил премьер.

До этого неназванный высокопоставленный европейский дипломат сообщал Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) (DW), что предложение Европейской Комиссии по конфискации доходов от замороженных российских активов в поддержку Украины вряд ли будет одобрено на саммите лидеров Европейского союза, который начнется в четверг, 21 марта, в Брюсселе.

Накануне еврокомиссар по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис заявил, что Европейская комиссия утвердила предложение об использовании доходов от российских активов, замороженных в Европейском союзе, для поддержки Украины.

Ранее в МИД назвали бандитизмом передачу Украине Евросоюзом доходов от активов России.

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