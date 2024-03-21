Премьер Бельгии назвал разумной идею использовать активы РФ на нужды ВСУ

Странам Евросоюза необходимо направить доходы от российских активов за рубежом на покупку оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), эта стратегия является разумным путем. Такое мнение выразил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо перед международным саммитом по атомной энергетике в Брюсселе, его слова приводит ТАСС.

«Имеющееся предложение по доходам, я думаю, — это разумный путь действий», — отметил премьер.

До этого неназванный высокопоставленный европейский дипломат сообщал Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) (DW), что предложение Европейской Комиссии по конфискации доходов от замороженных российских активов в поддержку Украины вряд ли будет одобрено на саммите лидеров Европейского союза, который начнется в четверг, 21 марта, в Брюсселе.

Накануне еврокомиссар по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис заявил, что Европейская комиссия утвердила предложение об использовании доходов от российских активов, замороженных в Европейском союзе, для поддержки Украины.

Ранее в МИД назвали бандитизмом передачу Украине Евросоюзом доходов от активов России.