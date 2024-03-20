В МИД назвали бандитизмом передачу Украине Евросоюзом доходов от активов России

Передача Европейским союзом Украине процентов дохода от конфискованных активов Российской Федерации станет прямым бандитизмом и воровством. Об этом заявила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат назвала это решение грубейшим и беспрецедентным по масштабу нарушением базовых международных норм и подчеркнула, что Россия на них обязательно ответит.

20 марта глава евродипломатии Жозеп Боррель обратился к странам Евросоюза с предложением начать тратить около 90% прибыли от замороженных активов России на военную поддержку Украины через Европейский фонд мира.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков назвал предложение Борреля движением в сторону разрушения юридических основ европейского и международного права.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.