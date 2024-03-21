Подведены итоги выборов президента России

Действующий президент России Владимир Путин победил на выборах главы государства, которые проводились в течение трех дней с 15 по 17 марта на территории страны. Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, он набрал 87,28% голосов при подведении окончательных итогов голосования, передает ТАСС.

«За Владимира Путина проголосовали 76 млн 277 тыс. 708 человек», — отметила руководитель российского Центризбиркома.

При этом Памфилова уточнила, что в результате подведения итогов также определены голоса избирателей за остальных кандидатов, выдвигавшихся от партий, представленных в Госдуме.

По ее словам, второе место занял глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ), набрав 4,31%.

Третье и четвертое места соответственно получили зампредседателя Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Их результаты составили 3,85% и 3,2%.

Выборы президента России проходили три дня, во многих регионах страны проголосовать можно было как на участках, так и дистанционно, с помощью системы ДЭГ.

Подробнее о том, как проходило голосование и как каждый из кандидатов отреагировал на свой результат, читайте в материале «Газеты.Ru».

Вскоре после окончания выборов, днем 18 марта Владимир Путин провел очную встречу с Харитоновым, Даванковым и Слуцким. Действующий глава государства указал на то, что у каждого из них общие цели и это «очевидная вещь».

Ранее в Кремле раскрыли, будет ли Путин встречаться с Памфиловой после выборов.