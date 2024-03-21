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Названо число удаленных за время выборов Telegram-каналов с фейками о терактах

Роскомнадзор во время выборов удалил 485 Telegram-каналов с фейками о терактах

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Pexels

За время трехдневного голосования на выборах президента РФ Роскомнадзор РКН) удалил сотни Telegram-каналов с фейками о терактах, а также заблокировал тысячи материалов, целью которых был срыв кампании. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Удалено 485 телеграм-каналов, направленных на запугивание населения массовыми вбросами фейков о проведении терактов, в том числе в образовательных учреждениях на территории России», — говорится в сообщении.

Кроме того, с 15 по 17 марта РКН удалил свыше 12,8 тыс. материалов, призывавших к совершению терактов либо экстремистских действий, содержащих ложные данные о выборах и СВО, а также оскорблявших президента. В числе удаленных есть и фальшивые аккаунты избирательных комиссий.

Помимо прочего, Роскомнадзор отразил 497 DDoS-атак с территории Великобритании, Германии, США, Литвы и Финляндии, а также выявил 103 материала в СМИ, которые нарушали законодательство о выборах.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

15–17 марта в России состоялось голосование на выборах президента РФ, по результатам которого победил действующий глава государства Владимир Путин. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов политик получил 87,28% голосов. Как прошли исторические выборы в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава ЦИК Памфилова заявила о высоком качестве президентских выборов.

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