Международная репутации Великобритании падает, поскольку Лондон предоставляет недостаточно помощи Киеву. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники в оборонном ведомстве страны.

«Европейские союзники отрекаются от Великобритании после того, как она не смогла предоставить достаточную военную помощь и политическую поддержку Украине», — говорится в сообщении издания, которое подчеркивает, что в этой связи «международная репутация Великобритании резко падает».

Отмечается, что на фоне падения авторитета Британии Украина «теперь рассматривает Германию, страны Северной Европы и Францию как более близких союзников». Германия в 2024 и 2025 годах, пишет Daily Mail, может втрое опередить Великобританию по количеству предоставляемой Вооруженным силам Украины (ВСУ) помощи.

До этого российские ученые из Академии военных наук (АВН) высказали предположение, что Великобритания стремится окружить Украину буфером из стран НАТО.

Исследователи выразили мнение, что Лондон рассчитывает на то, что высвободившиеся силы ВСУ будут направлены в зону боевых действий, а этот маневр подорвет наступательные возможности ВС РФ и вынудит Москву пойти на переговоры.

Ранее в Британии разъяснили вопрос об отправке своих военных на Украину.