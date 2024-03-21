Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о падении авторитета Британии из-за Украины

Daily Mail: международный авторитет Британии падает из-за малой помощи Киеву

close
100%
Frank Augstein/AP

Международная репутации Великобритании падает, поскольку Лондон предоставляет недостаточно помощи Киеву. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники в оборонном ведомстве страны.

«Европейские союзники отрекаются от Великобритании после того, как она не смогла предоставить достаточную военную помощь и политическую поддержку Украине», — говорится в сообщении издания, которое подчеркивает, что в этой связи «международная репутация Великобритании резко падает».

Отмечается, что на фоне падения авторитета Британии Украина «теперь рассматривает Германию, страны Северной Европы и Францию как более близких союзников». Германия в 2024 и 2025 годах, пишет Daily Mail, может втрое опередить Великобританию по количеству предоставляемой Вооруженным силам Украины (ВСУ) помощи.

До этого российские ученые из Академии военных наук (АВН) высказали предположение, что Великобритания стремится окружить Украину буфером из стран НАТО.

Исследователи выразили мнение, что Лондон рассчитывает на то, что высвободившиеся силы ВСУ будут направлены в зону боевых действий, а этот маневр подорвет наступательные возможности ВС РФ и вынудит Москву пойти на переговоры.

Ранее в Британии разъяснили вопрос об отправке своих военных на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами