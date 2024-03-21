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Памфилова заявила о высоком качестве президентских выборов

Памфилова: выборы президента прошли с высоким качеством, голоса подсчитаны чисто

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Shamil Zhumatov/Reuters

Качество проведения выборов президента РФ можно оценить как высокое, считает глава Центризбиркома Элла Памфилова. Ее цитирует ТАСС.

По словам главы ЦИК, президентская кампания прошла с высоким качеством и чистым подсчетом голосов. Он добавила, что недоброжелатели за рубежом пытались взломать систему видеонаблюдения на участках, однако этого им сделать не удалось.

Памфилова также высказала благодарность действующим политическим партиям, которые, по мнению руководителя Центризбиркома, действовали мудро, несмотря на различающиеся взгляды.

21 марта в ЦИК привезли итоговые протоколы президентских выборов, которые находятся в 91 папке. Сегодня комиссия должна официально объявить результаты прошедшего голосования.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

15–17 марта в России состоялось голосование на выборах президента РФ, по результатам которого победил действующий глава государства Владимир Путин. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов политик получил 87,28% голосов. Как прошли исторические выборы в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЦИК назвали результат Путина на выборах президента за рубежом.

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