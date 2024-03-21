Премьер Грузии официально назначил нового спецпредставителя по отношениям с РФ

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил Георгия Каджаю на пост специального представителя по вопросам урегулирования отношений Тбилиси с Российской Федерацией. Об этом сообщил ТАСС источник в грузинском правительстве.

«Каджая уже назначен официально», — сказал собеседник агентства.

Кобахидзе назначил Георгия Каджаю советником в вопросах отношений с Россией 11 марта.

В то же время на заседании было объявлено, что занимавший пост спецпредставителя премьера по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе стал советником главы правительства. От предыдущей должности он отказался по собственному желанию.

Абашидзе заявлял, что Пражский формат переговоров между Грузией и Россией сохранится, несмотря на его отставку.

Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений с 2008 года — с тех пор, как РФ признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Грузинская сторона суверенитет этих государств не признает, считая их оккупированными территориями.

Ранее Абашидзе ответил на обвинения о тайных переговорах в Москве.