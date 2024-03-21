Главу Еврокомиссии обвинили в том, что она подает себя как лидера военного времени

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен позиционирует себя как лидер «военного времени» одного из важнейших органов ЕС, такая стратегия ей нужна для переизбрания на второй срок. Об этом пишет Politico.

«Фон дер Ляйен хочет стать президентом (Еврокомиссии. – прим. ред.) военного времени. Теперь ей предстоит убедить лидеров ЕС. Президент Комиссии хочет использовать усиление обороны, чтобы помочь ей переизбраться на второй срок», — говорится в сообщении издания.

По мнению аналитика немецкого Института международных отношений и безопасности Николая фон Ондарзы, чьи слова приводит газета, глава ЕК стремится сделать «одним из своих основных посланий в предвыборной кампании» проблемы обороны и безопасности блока.

До этого еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в своем сообщении в социальной сети X (бывший Twitter) выступил против переизбрания нынешней главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на второй срок.

По его словам, Европейская народная партия, «похоже, сама не верит в своего кандидата».

7 марта стало известно, что Урсула фон дер Ляйен выдвинута кандидатом на пост главы Еврокомиссии на второй срок.

Ранее Боррель раскритиковал фон дер Ляйен за слова об Израиле.