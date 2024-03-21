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Посольство РФ в Австралии ответило на критику выборов президента в России

Посольство России призвало Канберру решать свои дела вместо критики выборов в РФ

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Embassy of Russia in Australia/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Посольство России в Канберре призвало руководство Австралии заниматься внутренними делами вместо критики выборов в РФ. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале посольства.

«В отличие от «либеральных демократий», таких как Австралия, в России человек может попасть на высший национальный пост только в том случае, если он будет избран на всеобщих прямых выборах», — подчеркнули в посольстве.

В Австралии должность главы государства разделена между британским монархом и генерал-губернатором. При этом в стране голосование на парламентских выборах является обязательным для граждан.

При этом российские дипломаты назвали заявление МИД Австралии о недемократичности президентских выборов в РФ высокомерным и оскорбительным для миллионов россиян и русской общины в Австралии.

До этого в Австралии появились обеспокоенные активным развитием Тихоокеанского флота ВМФ России.

Ранее Боррель заявил, что выборы в РФ прошли в ограниченной политической обстановке.

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