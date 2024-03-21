В Белом доме назвали цель США на Украине

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что цель Соединенных Штатов на Украине заключается в сохранении независимости этой страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Вашингтон хочет увидеть обстоятельства, при которых украинская сторона больше не будет страдать от угрозы со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, а также при которых Украина сможет быть свободной, независимой, будет обеспечена безопасность страны.

До этого Салливан пообещал Украине крупный пакет помощи в ходе визита в Киев.

12 марта Салливан заявил, что Вашингтон намерен предоставить Киеву новый пакет военной помощи, в который войдут управляемые ракеты и артиллерийские снаряды.

Помощник Байдена добавил, что руководство США уже нашло возможность выделить дополнительные средства на поддержку Киева благодаря «непредвиденной экономии» в рамках контрактов министерства обороны. Речь идет о договоренностях военного ведомства США на $400 млн, которых оно достигло для восполнения отправленной на Украину техники.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.