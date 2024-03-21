Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме назвали цель США на Украине

Белый дом: цель США — сохранение независимости Украины

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что цель Соединенных Штатов на Украине заключается в сохранении независимости этой страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Вашингтон хочет увидеть обстоятельства, при которых украинская сторона больше не будет страдать от угрозы со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, а также при которых Украина сможет быть свободной, независимой, будет обеспечена безопасность страны.

До этого Салливан пообещал Украине крупный пакет помощи в ходе визита в Киев.

12 марта Салливан заявил, что Вашингтон намерен предоставить Киеву новый пакет военной помощи, в который войдут управляемые ракеты и артиллерийские снаряды.

Помощник Байдена добавил, что руководство США уже нашло возможность выделить дополнительные средства на поддержку Киева благодаря «непредвиденной экономии» в рамках контрактов министерства обороны. Речь идет о договоренностях военного ведомства США на $400 млн, которых оно достигло для восполнения отправленной на Украину техники.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами