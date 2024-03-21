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Премьер Украины рассказал, как Киев компенсирует дефицит бюджета

Шмыгаль: Украина компенсирует дефицит бюджета с помощью $1,5 млрд от Канады

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Gleb Garanich/Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев компенсирует дефицит бюджета с помощью недавно полученного пакета помощи от Канады стоимостью $1,5 млрд. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале.

«Важные средства, которые помогут нашему правительству финансировать дефицит, в частности социальные программы помощи украинцам», — заявил украинский политик.

До этого помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал Украине крупный пакет помощи в ходе визита в Киев.

12 марта Салливан заявил, что Вашингтон намерен предоставить Киеву новый пакет военной помощи, в который войдут управляемые ракеты и артиллерийские снаряды.

Помощник Байдена добавил, что руководство США уже нашло возможность выделить дополнительные средства на поддержку Киева благодаря «непредвиденной экономии» в рамках контрактов министерства обороны. Речь идет о договоренностях военного ведомства США на $400 млн, которых оно достигло для восполнения отправленной на Украину техники.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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